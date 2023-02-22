Переезд в Германию нередко связан с дополнительными тратами, а жизнь в новой стране может оказаться дороже из-за цен и новых расходов. Немцы любят во всем порядок и умеют избегать лишних трат – и у них есть, чему поучиться!

Полезный сервис, которым пользуются многие немцы и экспаты в Германии – Profee. Это простой, безопасный и быстрый способ перевести деньги более чем в 45 стран, в том числе – в Россию. Но прежде, чем рассказать о нем подробнее, поговорим о полезных привычках и лайфхаках, которые помогают сэкономить самим немцам.

Немцы стремятся к порядку во всем и с особым трепетом относятся к окружающей среде, чрезмерно педантичны, крайне бережливы и не любят сорить деньгами, знают, как экономить, но при этом у них достаточно высокий уровень качества жизни. Все перечисленные выше качества стали неотъемлемыми чертами национального характера немцев. Порой создается такое впечатление, что они тысячелетиями намеренно создавали свой свод правил, который помогает им регламентировать повседневную жизнь – а прочитав эту статью, вы сможете улучшить свой быт и узнать о многих полезных привычках жителей Германии.

Какие полезные привычки и житейские лайфхаки помогают немцам экономить?

Продукты и товары для дома

Дискаунтеры

Помимо обычных супермаркетов, в Германии большим спросом пользуются так называемые дискаунтеры – магазины, с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных.

А все потому, что в дискаунтерах стараются на многом сэкономить, например, на отделке в торговых залах. К тому же многие товары продаются прямо с поддонов, а вместо известных брендов покупателям предлагаются собственные торговые марки. Самые популярные сети дискаунтеров есть во всех крупных городах не только в Германии, а и в других странах.

Наиболее популярные из них это:

Aldi (Aldi Nord, Aldi Sud);

Lidl;

Netto;

NP-Markt;

Penny.

Здесь можно недорого купить любые продукты, а иногда технику и товары для дома. Но хорошего качества не стоит ожидать. Оно будет соответствовать низкой цене. Поэтому лучше заглянуть в дискаунт-магазины других сетей таких, как:

EuroShop;

KiK;

TEDi.

Планирование покупок заранее

Немцы обычно планируют свои покупки заранее, чтобы избежать импульсивного шоппинга. Они часто составляют список покупок и следят за распродажами, чтобы купить нужные вещи по сниженным ценам.

Одежда

Маркетплейсы и ресейл

Немцы не гонятся за модой и трендами. В Германии совершенно не зазорно совершать покупки в секонд-хендах. Большой популярностью пользуются также онлайн-маркетплейсы, где можно купить что угодно с рук по низкой цене, или даже найти новые товары с хорошими скидками. В Германии популярны как мировые, так и собственные онлайн-платформы такие, как:

Amazon;

Ebay;

bay Kleinzeigen;

Etsy;

MediaMarkt;

OTTO;

Zolando.

В соцсетях также можно найти группы с объявлениями о продаже как подержанной, так и новой одежды.

Транспорт

Немцы предпочитают использовать общественный транспорт, вместо владения собственным автомобилем, что может быть дорогим. Они также пользуются велосипедами, чтобы сэкономить на транспортных расходах и на топливе.

Досуг

Не обязательно тратить кучу денег на развлечения в Германии. В больших немецких городах есть музеи с бесплатным посещением, например, мемориал Берлинской стены. Можно также отправиться на пикник, погулять в парке, побродить по городским улицам. Кроме того, немцы любят отдыхать на природе. Так, например, в выходной день из Мюнхена можно на весь день поехать отдыхать в горы.

Жилье

Вопрос поиска жилья особенно актуален для тех, кто переезжает в Германию. В таком случае важно не только выбрать хороший район и удобную планировку, но и грамотно оформить все документы. А еще жилье – это постоянная и довольно крупная статья расходов.

Молодым специалистам, которые приезжают в Германию в одиночку, может подойти Wohngemeinschaft или WG. Это квартира с несколькими спальнями, которую вместе снимают сразу несколько человек. Она, очевидно, будет стоить дешевле, а еще ее не придется обустраивать. Зачастую в Германии на съем предлагают лишь голые стены, а обустройство жилища ложится на плечи квартиросъемщика.

Низкая цена аренды – не всегда самая выгодная. При выборе квартиры стоит обращать внимание на формат оплаты:

Kalt означает исключительно арендную плату без дополнительных услуг или счетов;

Warm может включать, например, уборку мусора, счета за горячую воду и другие платежи.

Не секрет, что оплата коммунальных услуг в Германии не из дешевых, поэтому и общая цена аренды квартиры может значительно вырасти за ее счет. А еще при выборе жилья стоит обратить внимание на отопление: старые дома прогреть тяжелее, а значит и счета за тепло будут выше. В утепленных новых домах в холодное время, как правило, довольно комфортно и тепло.

Выгодные денежные переводы

Многие, приехав в Германию, сталкиваются с проблемой отправки денег в другие страны, например, в качестве помощи родным или для оплаты кредитов на родине. Многие международные денежные переводы имеют свои нюансы, например, размер комиссии за перевод или курс при переводе из одной валюты в другую. Profee – сервис быстрых трансграничных денежных переводов с карты на карту в 45+ стран Европы, Азии, Африки, Северной Америки и даже Полинезии. У сервиса есть собственная система мониторинга обмена валют, благодаря которой при переводах, например, из евро в рубли, курс будет приближен к биржевому. К тому же, комиссия сервиса – всего 1 евро, никаких дополнительных платежей или списаний не будет! Но и это еще не все! Profee не берет комиссию за переводы из Германии в Россию, поэтому для экспатов в Германии отправить деньги родным или друзьям можно на максимально выгодных условиях.

Главные преимущества сервиса денежных переводов Profee

Во-первых, Profee – это удобно. Для регистрации в сервисе нужно указать основную информацию о себе – имя и фамилию, контактные данные, адрес и гражданство. После этого можно сразу начать делать переводы, общий лимит на которые составит до 1000 евро. Для денежного перевода достаточно знать только номер карты получателя. А еще можно отправить деньги не только с карты: сервис поддерживает переводы с Apple и Google Pay, а также с банковских счетов SEPA, Sofort.

Нужно отправить больше тысячи евро? Достаточно пройти простую и быструю процедуру верификации, и годовой лимит на переводы поднимется до 15,000 евро.

Во-вторых, Profee – это просто. Не секрет, что многие, кому приходилось переводить деньги из Германии в Россию, лишились возможности делать это привычным способом и начали искать новые пути, порой сложные и не самые безопасные. У сервиса Profee есть официальный сайт и мобильное приложение для iOS и Android с понятным интерфейсом и отлаженной поддержкой.

Перевести деньги из Германии в Россию с Profee также легко, как отправить письмо по электронной почте или сообщение в мессенджере.

В-третьих, Profee – это быстро. Обычно перевод денег с помощью сервиса Profee занимает всего несколько минут, а доставка денег из Германии в Россию, например, с карты на карту, практически мгновенная.

В-четвертых, Profee – это безопасно. Компания имеет европейскую лицензию, регулируется финансовыми властями ЕС и по закону несет не меньшую ответственность за денежные операции, чем известные европейские банки. Данные пользователей и платежи защищены согласно всем евростандартам, а сертификаты безопасности регулярно обновляются.

Поэтому если вам нужно отправить деньги из Германии в Россию или вы ищете удобный сервис для переводов в другие страны, Profee – лучшее решение!